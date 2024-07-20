رئيس الدولة يمنح سفير بولندا وسام الاستقلال من الدرجة الأولى

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، سفير جمهورية بولندا، يعقوب كاسبر سلاويك، وسام الاستقلال من الدرجة الأولى، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى دولة الإمارات. وقلدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، السفير الوسام خلال اللقاء الذي عقد في مقر وزارة الخارجية. وأكدت حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات مع جمهورية بولندا في جميع المجالات.

وأعربت عن تمنياتها للسفير التوفيق والنجاح في عمله، مثنية على دوره خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية بولندا.

من جانبه، أعرب السفير عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مشيداً بمستوى التقدم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقدم بالشكر الجزيل إلى جميع الجهات في الدولة، لما وجده من تعاون كان له الأثر الإيجابي في إنجاح مهمته سفيراً لبلاده لدى الدولة.