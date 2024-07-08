"الأرصاد": سحب ركامية وسقوط أمطار بعد ظهر غدٍ

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن الطقس غداً يكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر.

وأوضح المركز أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرب أحياناً صباحاً يصبح متوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأربعاء يبقى صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي قد تكون ركامية بعد الظهر، ويصبح رطب ليلاً حتى صباح الخميس مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف أقصى الغرب، كما تظل الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.