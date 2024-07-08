«الفارس الشهم 3» تُوزّع مواد غذائية على النازحين في خانيونس

وزّعت الذراع الإنسانية لدولة الإمارات (الفارس الشهم 3) مواد غذائية على آلاف الأسر الفلسطينية النازحة، التي تعاني ويلات الحرب، وعدم دخول المساعدات، وشح الطعام والمواد الأساسية في الأسواق وأسعارها المرتفعة، في خطوة إنسانية هدفها التخفيف من معاناتهم، في ظل الحرب وما ترتب عليها من نتائج إنسانية كارثية.

وقدمت عملية «الفارس الشهم 3» مجموعة من المواد الغذائية، تحتوي على الدجاج والخضراوات الطازجة، والخبز والتمور والطرود الغذائية للمحتاجين من العائلات النازحة في مدينة خانيونس.

وبلغ عدد المستفيدين من الحملة الإغاثية 9000، حيث وصلت إليهم حملة توزيع المواد الغذائية التي تسعى إلى إغاثة النازحين وتخفيف معاناتهم، في وقت تجد فيه العائلات صعوبة كبيرة في الحصول على الطعام، نظراً للظروف المأساوية التي تسيطر على القطاع المنكوب.

وتسعى دولة الإمارات إلى الوصول إلى أكبر عدد من النازحين لتقديم المساعدات الإنسانية لهم، لإسعاف الوضع الكارثي في قطاع غزة، بعد توقف دخول المساعدات إليهم، ما تسبب في ارتفاع احتمالات مجاعة حقيقية تصيب سكان القطاع كافة، وفق تقديرات منظمات إغاثية دولية.