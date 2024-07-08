عهود الرومي: حريصون على دعم التطوير لبناء حكومات المستقبل

بحثت وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، رئيسة اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، رئيسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، عهود بنت خلفان الرومي، توسيع مجالات آفاق التعاون وتبادل التجارب والخبرات في العمل الحكومي والتحول الرقمي والجاهزية للمستقبل بين حكومة دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد من حكومة دولة الإمارات إلى جمهورية سنغافورة بناءً على دعوة رسمية من حكومة سنغافورة، شملت عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومة سنغافورة، ركزت على تبادل التجارب والخبرات في التطوير الحكومي والرقمي.

وأكدت الرومي أن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على تعزيز الشراكات الحكومية، وتطوير نماذج التعاون الدولي الهادف لدعم جهود التطوير الحكومي والرقمي لبناء حكومات المستقبل، ما ينعكس إيجاباً على تطوير العمل والكفاءة الحكومية، ويعزز التجارب الرقمية للمتعاملين، ويرتقي بجودة حياة المجتمع.

وقالت إن التبادل الحكومي يعزز فعالية تجارب التطوير الحكومي والرقمي بين البلدين، ويسهم في تعزيز وتسريع بناء نماذج جديدة، ومشاركة الرؤى والتوجهات لبناء حكومة مستقبلية متقدمة.

وتعرف وفد حكومة الإمارات خلال لقائه وزير الدولة الأول لشؤون الاتصال والمعلوماتية المكلف بملفي الحكومة الرقمية والتكنولوجيا الحكومية في حكومة سنغافورة، الدكتور جانيل بوتوشيري، إلى مجالات عمل التحول الرقمي في الوزارة، ودورها في تعزيز الجاهزية الرقمية في الجهات الحكومية، واطلع على تجربة مشروع الأمة الذكية لدعم تكامل جهود التحول الرقمي الشامل وتطوير الخدمات الحكومية والثقافة الرقمية في حكومة سنغافورة.

والتقت الرومي المستشار العام لمركز المستقبل الاستراتيجي في حكومة سنغافورة، بيتر هو، لبحث تطوير قدرات الجاهزية للمستقبل، والتحولات المستجدة في مجال استشراف المستقبل وأدوات الجاهزية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة والبيانات.

وبحثت خلال اجتماع مع رئيس الخدمة المدنية والوكيل المفوض لشؤون رئاسة الوزراء في حكومة سنغافورة، ليو يب، مجالات الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي وتبادل التجارب في مختلف نواحي التحول الرقمي الحكومي، بما في ذلك تطوير قدرات القيادات الحكومية ومهارات المستقبل وتعزيز ثقافة الإنتاجية، وتعزيز نماذج الأداء الحكومي الجديدة، وتصميم وبناء قدرات التعلم الرقمي المستمر لتعزيز القدرات لدى المواهب الحكومية.

وتعرف وفد حكومة الإمارات خلال اجتماع مع نائبة وكيلة الوزارة المفوضة لشؤون الخدمة المدنية جيمي أنج، والرئيس التنفيذي للموارد البشرية في القطاع الحكومي لو بيك كيم، على تجربة حكومة سنغافورة في توظيف التكنولوجيا الحكومية المتقدمة والبيانات لتحقيق التحول الحكومي وآليات الحوكمة المستجدة في الخدمة المدنية والسياسات والمشاريع التنفيذية ذات العلاقة. وجرى بحث مستقبل الوظائف الحكومية والمهام والوظائف الناشئة في الحكومة، وأثر المتغيرات التكنولوجية المتقدمة عليها، إضافة إلى مناقشة التطوير المستمر لسياسات وقدرات الموارد البشرية بما يحقق الجاهزية ويواكب المتغيرات.