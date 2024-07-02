حمدان بن محمد يعلن فوز دبي باستضافة أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي ICCV 2029

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، فوز دبي باستضافة أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤتمر الرؤية الحوسبية ICCV 2029



وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة إكس: "يسرنا الإعلان عن فوز دبي باستضافة أهم مؤتمر عالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مؤتمر الرؤية الحوسبية ICCV 2029 .. والذي يستضيف أكثر من 15 ألف من قادة هذا القطاع التكنولوجي والاقتصادي العالمي المهم من شركات وعلماء ومتخذي قرار وحكومات."



وأضاف سموه: " هدفنا أن تكون دولة الإمارات في قلب صناعة هذا القطاع .. وجزء مهم من صناعة قراراته وتوجهاته العالمية .. وعاصمة رئيسة للذكاء الاصطناعي في المستقبل."