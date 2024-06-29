استراحات مغطاة لسائقي الدراجات النارية في أبوظبي

أعلنت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية التي تترأسها دائرة البلديات والنقل - وتضم في عضويتها مركز النقل المتكامل والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة الصحة - إطلاق مبادرة نوعية تتمثل في توفير استراحات مغطاة لسائقي الدراجات النارية العاملين في قطاع التوصيل في مراكز التسوق بإمارة أبوظبي.

وشجعت الدائرة ممثلة في «أبوظبي للتنقل»، إدارات مراكز التسوق في الإمارة على مشاركتها في تحسين جودة الحياة لسائقي الدراجات العاملين في مجال التوصيل، والتخفيف عنهم في الأجواء الحارة، من خلال توفير استراحات مغطاة لحمايتهم من الظروف الجوية المختلفة، خصوصاً خلال فترة الصيف.

كما حثتها على توفير وسائل الراحة الأساسية في الاستراحات وتجهيزها بالمقاعد وثلاجات مياه الشرب، ومحطات شحن للهواتف المتحركة، مع توفير سهولة الوصول إليها، بحيث يتم إنشاؤها قرب نقاط الاستلام والتسليم المشتركة. وتأتي جهود اللجنة المشتركة استكمالاً لمبادرات توفير تصاريح وقوف لأربع حافلات تم تخصيصها كاستراحات مؤقتة للسائقين في مدينة خليفة، ومنطقة الشامخة، ومنطقة الوثبة، ومدينة العين، إلى جانب توفير استراحات دائمة لهم في أربعة مواقع مختارة بعناية في جزيرة أبوظبي، ومدينة خليفة، ومدينة شخبوط.

يشار إلى أن اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في أبوظبي ترمي إلى الحد من الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من إصابات وخسائر اقتصادية، عبر اقتراح وتنفيذ العديد من القرارات التنظيمية والمبادرات، لتحسين مستويات الحركة المرورية على طرق إمارة أبوظبي، وتعمل على اختبار وتطبيق أساليب وأنظمة حديثة لضمان تنقل سهل وآمن لكل شرائح مستخدمي الطرق في الإمارة، إلى جانب تكثيف برامج وحملات التعليم والتوعية المرورية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وحثّ مستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير والمرور، حفاظاً على المكتسبات الوطنية والوصول إلى مجتمع آمن مرورياً.