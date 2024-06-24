«طرق دبي» تجرّب حافلة هيدروجينية صديقة للبيئة

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات بدبي اتفاقية مع شركة سويدان التجارية لتجربة حافلة هيدروجينية صديقة للبيئة، للتأكد من قابليتها للاستخدام في الظروف المناخية والتشغيلية في دبي.

وقع المذكرة المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أحمد هاشم بهروزيان، والمدير العام لشركة سويدان التجارية، سويدان النابودة.

وأكد بهروزيان أهمية اختبار وتجربة أول حافلة هيدروجينية في إمارة دبي، بالتعاون مع شركة سويدان التجارية المتخصصة بمجال توريد الحافلات، حسب المواصفات والمعايير العالمية، حيث ستسهم هذه الشراكة في قياس فوائد وأداء الحافلة، وستسعى الهيئة من خلالها للحصول على ملاحظات السائق والمتعاملين، لتحديد مجالات التحسين المستمر، وتقديم الحلول المبتكرة لتعزيز خدمة ركاب الحافلات في إمارة دبي.

وأضاف بهروزيان أن الحافلة الهيدروجينية تعتمد على نظام خلايا الوقود من شركة (زونغ تونغ) الصينية، حيث تشكل هذه الحافلات إحدى وسائل النقل المستدام المستقبلية، من حيث التكنولوجيا والاستدامة، باعتمادها على الهيدروجين مصدراً للوقود لأغراض النقل لمسافات طويلة، حيث يتميز الهيدروجين بخواصه الفريدة، فهو خفيف الوزن، وتبلغ كثافة الطاقة فيه ثلاثة أضعاف مثيلتها في وقود الديزل، إضافة إلى كونه لا يُخَلِّفُ أي انبعاثات ضارة بالبيئة.

وأضاف بهروزيان أنه سيجري اختبار هذا النوع من الحافلات على الطرق الحضرية في الإمارة، إضافة إلى تجربة مدى ملاءمة الحافلة الهيدروجينية للظروف المناخية في دبي، حيث ستشمل التجربة اختبار التحديات والفرص المرتبطة بسلسلة إنتاج وتزويد وقود الهيدروجين في الإمارة أيضاً، بالتنسيق والتعاون مع جميع الشركاء، خاصة شركة إينوك المزودة للهيدروجين، لضمان عمل الحافلة بشكل مستدام ومتكامل تماماً مع نظام النقل الجماعي البيئي في دبي.