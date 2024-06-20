متى يمكن للأب المطالبة بحضانة أبنائه؟

ورد سؤال من قارئ يقول فيه:



أنا مطلق، ولدي اثنين من الأبناء في حضانة أمهما، بنت تبلغ من العمر 12 سنة، وولد يبلغ من العمر 8 سنوات، متي يحق لي المطالبة بحضانة اولادي ؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف:



للأب طلب حضانة الذكر ببلوغه 11 سنة، والأثنى 13 سنة، ويتعين أن يكون ذلك خلال 6 أشهر من تاريخ بلوغهم هذه السن وإلا سقط الحق في انهاء حضانة الأم، كما يجب أن يكون لدى الأب من النساء من يرعى المحضون، وقبل بلوغ هذه السن إذا تزوجت الأم فيحق للأب طلب الحضانة، وفي جميع الأحوال فإن للقاضي سلطة تقديرية فيمن يستحق الحضانة حسب ما تقتضيه مصلحة المحضون.



يمكن إرسال استفساراتكم على الايميل :

abuabeda@emaratalyoum.com