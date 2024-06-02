سفينة مساعدات إماراتية جديدة إلى غزة تبحر من ميناء لارنكا

أعلنت دولة الإمارات عن إرسال شحنة جديدة من المساعدات إلى قطاع غزة، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية «USAID»، محملة بنحو 1166 طناً من الإمدادات الغذائية العاجلة والضرورية.

وتمّ تنظيم رحلة المساعدات الجديدة، التي تأتي بعد نحو أسبوعين من إرسال سفينة أخرى، بالتعاون مع الوكالة عبر جهود مشتركة مع الولايات المتحدة وجمهورية قبرص والأمم المتحدة وعدد من الجهات الدولية المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، انطلاقاً من ميناء لارنكا القبرصي إلى ميناء أشدود، ثم إلى داخل القطاع عبر معبر إيريز البري، بالتعاون مع الوكالة الأميركية لمساعدة اللاجئين في الشرق الأدنى «أنيرا».

وتواصل دولة الإمارات العمل مع الشركاء الدوليين لتكثيف الجهود لضمان تدفق ووصول المساعدات وتوزيعها عبر كل الوسائل والطرق المتاحة، للإسهام في التخفيف من وطأة الأوضاع الإنسانية الحرجة التي يواجهها سكان القطاع.

ويأتي إرسال المساعدات الإغاثية بحراً وبراً وجواً تجسيداً لالتزام دولة الإمارات التاريخي والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني، حيث لم تتوانَ عن تقديم كل أشكال الدعم الإنساني إلى الأشقاء الفلسطينيين.