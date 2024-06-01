«الأرصاد»: الطقس صحو طوال الأسبوع

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتأثّر خلال الفترة الحالية بأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، متوقعاً أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام، ورطباً ليلاً حتى صباح غدٍ، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ليلاً على البحر، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيفاً إلى متوسط الموج، يضطرب تدريجياً صباح غدٍ في الخليج العربي، فيما يكون خفيف الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، يكون رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً وشرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة ومعتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن طقس الإثنين المقبل سيكون صحواً بوجه عام وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الثلاثاء مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً لتكون مثيرة للغبار. وتوقّع المركز أن يكون طقس الثلاثاء المقبل صحواً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الأربعاء، مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.