"الوطني للأرصاد": انخفاض في درجات الحرارة "قريباً"

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام، ورطب ليلاً حتى صباح بعد غدٍ، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً ليلاً على البحر، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً غرباً صباح غدٍ في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح المركز أن يظل الطقس بعد غدٍ صحواً بوجه عام ومغبر أحياناً، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، يكون رطب ليلاً حتى صباح الإثنين مع فرصة تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً وشرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.