لطيفة بنت محمد: الإعلام ذاكرة الماضي ومرآة الحاضر ونافذة تطل بنا على المستقبل

أكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، أن الإعلام ذاكرة الماضي ومرآة الحاضر ونافذة تطل بنا على المستقبل، منوهة بضرورة الارتقاء به إلى مستويات تستحقها هذه المنطقة التي شهدت على حضارات استثنائية وخرّجت عمالقة في عالم الفن والإبداع.

ونشرت سموها، اليوم، عبر حسابها الرسمي في «إكس»، صوراً من جلسات متنوعة ضمن فعاليات الدورة 22 من منتدى الإعلام العربي، قائلةً: «خلال حضوري لجلسات متنوعة ضمن فعاليات الدورة 22 من منتدى الإعلام العربي، المحطة السنوية التي تجمع صناع الإعلام وروّاد الفكر والكلمة والصورة والمواهب والمبدعين العرب في حوار مفتوح لاستشراف مستقبل الإعلام وصناعة المحتوى في عالمنا العربي، وللبحث في سبل تعزيز مكانة القطاع وتطويره بما يضمن مواكبة التطورات التكنولوجية، وينهض بالمضمون العربي بأشكاله المختلفة سواء المرئية، المسموعة، المطبوعة أو الرقمية».

وأضافت سموها: «الإعلام ذاكرة الماضي، مرآة الحاضر ونافذة تطل بنا على المستقبل، يحمل معه قضايا الناس وطموحاتهم، ويشارك في بناء الأجيال وصناعة الغد، ولا بد أن يرتقي لمستويات تستحقها هذه المنطقة التي شهدت على حضارات استثنائية وخرّجت عمالقة في عالم الفن والإبداع».

وتابعت: «على عاتقنا جميعاً تقع مسؤولية العمل للحفاظ على هويتنا الوطنية، من خلال محتوى إعلامي رائد يساهم في تثقيف الأجيال القادمة وتوعيتها، لتستمر بحمل الأمانة وسرد قصتنا الملهمة للعالم».