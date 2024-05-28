مجلس دبي للإعلام يحتفي بمجموعة من رواد إعلام دبي ضمن "قمة الإعلام العربي 2024"

نظّم مجلس دبي للإعلام في إطار "القمة العربية للإعلام 2024"، وفي سياق يومها الأول المتمثل في "المنتدى الإعلامي العربي للشباب"، ثلاث جلسات خصصها لاستضافة ثلاثة من رواد إعلام دبي الذين أثروا بعطائهم المشهد الإعلامي المحلي، وكان لهم حضورهم الملموس على مستوى إعلام المنطقة، وذلك في إطار عمل المجلس على ترجمة رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتقدير كل عطاء وجهد أسهم في وصول دولة الإمارات إلى ما هي عليه اليوم من تقدم وازدهار، ضمن كافة القطاعات، بما في ذلك قطاع الإعلام، بما له من دور مؤثر في المجتمع.

تأتي الجلسات الثلاث التي استضافت كلاً من المخرج التلفزيوني المعروف خالد حبيب الرضا، والإعلامي عبد اللطيف الصايغ، والصحافي الرياضي محمد الجوكر، في إطار سلسلة من الجلسات التي ستعقد خلال القمة، ضمن فعاليات كل من المنتدى الإعلامي العربي للشباب، ومنتدى الإعلام العربي التي تستمر حتى 29 مايو الجاري، والتي تشكل بادرة تقدير لرواد الإعلام وما قدموه من عطاء في خدمة إعلام دبي والإمارات بصورة عامة .

وتتيح الجلسات ومجموعها سبع الفرصة، خاصة لشباب الإعلاميين، للتعرف على محطات وإضاءات ملهمة في مسيرة رواد الإعلام المهنية الحافلة بالإنجازات والنجاحات.



وفي هذه المناسبة، أكدت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام أن رواد إعلام دبي لعبوا دوراً مهماً ومؤثراً في وضع اللبنات الأولى في بناء منظومة الإعلام المحلي، وواكبوا تطورها وكانوا مساهمين في ازدهارها وصولاً إلى ما هي عليه الآن من اكتمال أركانها.

وقالت إن رواد الإعلام سطّروا تاريخاً ناصعاً وتركوا بصمات مهمة على صفحة إعلام الإمارات والمنطقة تستحق كل الحفاوة والتقدير.. ننظر للإرث الإعلامي لهؤلاء الرواد بكل الإعزاز والاحترام ونرجو أن يظل مصدر إلهام للأجيال الإعلامية الجديدة.

وأوضحت أن الحدث يستضيف كوادر إعلامية متميزة برعت في مجال تخصصها وقدمت إسهامات لا تزال إلى اليوم شاهدة على مرحلة مهمة من مراحل التطوير الإعلامي في دولة الإمارات.. مشيرة إلى سعي مجلس دبي للإعلام على توطيد الصلة بين الإعلاميين الشباب، ورواد أجزلوا العطاء في سبيل بناء منظومة إعلامية متطورة، تواكب النهضة الشاملة لدولة الإمارات.

وقالت سعادتها: "المجلس حريص على بناء جسور للتواصل الفعّال بين شباب الإعلاميين وجيل الرواد للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الثرية.. فلا يمكن الوصول إلى التميز في المستقبل دون الاستفادة من دروس الماضي".



من جانبها قالت حمدة النجار، تنفيذي أول - إدارة المشاريع، مجلس دبي للإعلام إن الجلسات التي ستتخلل قمة الإعلام العربي ، وضمن المنتدى الإعلامي العربي للشباب ومنتدى الإعلام العربي على مدار ثلاثة أيام تعد فرصة نموذجية للشباب للقاء نخبة إعلامية قدمت الكثير للمهنة وتفانت في تقديم رسالة نافعة للمجتمع ويحمل لهم المجتمع كل التقدير والعرفان على ما قدموه من عطاء مهني مخلص على مدار سنوات من العمل الجاد والسعي في تحقيق دور الإعلام تجاه المجتمع.

وأشارت إلى قيمة تلك اللقاءات للشباب للاستماع لتجارب ودروس مهمة تلهمهم نحو تحقيق التميز في المجال الإعلامي، وقالت: "نواصل العمل من خلال المجلس على تقديم الأفكار والمبادرات التي من شأنها تزويد شباب الإعلاميين بالأدوات التي تمكنهم من توسيع دائرة مشاركتهم في صنع إعلام المستقبل.

وخلال الجلسة الأولى من الجلسات المخصصة لرواد إعلام دبي، تحدث المخرج خالد حبيب الرضا عن تجربته الرائدة في عالم الإخراج والمنعطفات المهمة في تجربته الفنية الحافلة، مستعرضا مسيرته في هذا المجال، والعوامل التي ساهمت في نجاح مسيرته في عالم الإخراج، ومدى أهمية المناهج الأكاديمية في تطوير مهارات المخرجين الشباب، حيث قدم في هذا الصدد بعض النصائح التي تعين الكوادر الإماراتية الشابة على النجاح وتطوير أدواتهم المهنية وتوظيفها للارتقاء بأعمالهم الإبداعية.

وتطرق الرضا خلال الجلسة للحديث عن مقومات وأسس النجاح للأجيال الشابة من المخرجين الإماراتيين، مشيراً إلى دور المهرجانات الفنية في عرض أعمال المخرجين الشباب، مستعرضاً في هذا الشأن نماذج لقصص نجاح عدد من المخرجين الشباب في دولة الإمارات والمنطقة.

و تحدث الإعلامي عبد اللطيف الصايغ، المدير التنفيذي لوكالة الصايغ للإعلام، عن علاقة العمل الإعلامي بريادة الأعمال وذلك، ضمن جلسة خصصت له للحديث عن تجربته في الانتقال من العمل في القطاع الإعلامي الحكومي إلى القطاع الإعلامي الخاص ونجاحه في تأسيس شركات إعلامية رائدة، مستعرضا العديد من العوامل والمقومات التي أسهمت في خوض غمار تجربة إعلامية مميزة في القطاع الخاص، وفق استراتيجية وخطة عمل واضحة استنادا إلى فريق عمل يتميز بالمهارة والإبداع والقدرات اللازمة لتحقيق النجاح.



وأشار الصايغ في هذا الصدد إلى دور المستثمرين والمصادر التمويلية الأخرى في دعم المشاريع الإعلامية الخاصة واستعرض أهمية الإعلام في المجتمع وتأثيره على الرأي العام ، مشيراً إلى الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام الإماراتي في نقل رسالة الإمارات إلى العالم.

ووجه عبد اللطيف الصايغ نصائحه للإعلاميين الإماراتيين الشباب الراغبين في تأسيس الأعمال، مشيراً إلى ضرورة أن يتحلوا بالعزيمة والإرادة القوية للتغلب على أي معوقات أو تحديات تعترض مسيرتهم نحو النجاح.



وضمن الجلسة الثالثة من جلسات رواد الإعلام، تحدث الصحفي الرياضي البارز محمد الجوكر في جلسة أخرى حول تجربته في تغطية البطولات والأحداث الرياضية الكبرى على مستوى العالم، مستعرضا تجربته الثرية في هذا المجال والتي امتدت على مدى نحو 44 عاما، مشيرا في هذا الصدد إلى أهم المحطات في مسيرته الإعلامية وعلاقتها بالرياضة، مواكبا لكل الأحداث والبطولات خارج وداخل الدولة ومعايشاً لأجمل الانتصارات والإنجازات، حيث أصدر ما يصل إلى 20 كتاباً توثيقياً خلال مسيرته الإعلامية، وسجل ما يزيد عن 300 ساعة تلفزيونية كتوثيق للرياضة الإماراتية عبر القنوات الرياضية من خلال البرامج التوثيقية المتنوعة ما يزيد على 300 ساعة تلفزيونية.

ومن المنتظر أن يتم تنظيم أربع جلسات مخصصة لمجموعة من رواد إعلام دبي للحديث عن تجاربهم ورحلاتهم المهنية في دروب العمل الإعلامي بواقع جلستين لليوم الأول من أعمال منتدى الإعلام العربي الذي تنطلق أعماله غدا بمشاركة لفيف من القيادات والرموز الإعلامية المحلية والعربية والعالمية، ضمن التجمع الإعلامي الأكبر من نوعه في المنطقة، إضافة إلى جلستين سيتم تنظيمهما ضمن أعمال ثاني أيام منتدى الإعلام العربي بعد غد .