النيادي: الإمارات تؤمن بقوة الشباب ودورهم الحيوي في تطويرمجتمعاتهم

قال الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب خلال مشاركته في المنتدى الإعلامي العربي للشباب ضمن اليوم الأول لـ «قمة الإعلام العربي»أن دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بقوة الشباب... ودورهم الحيوي في بناء مجتمعاتهم وتطويرها..

واضاف نلتزم باستمرار على دعمهم وتمكينهم. نلتقي اليوم في هذا المنبر كشباب عربي متحمس لصناعة المستقبل من خلال الحوار البنّاء والعمل العربي المشترك لصياغة رؤية إعلامية مستقبلية تعكس تطلعات شبابنا وتسهم في تحقيق أهدافهم».

وأكد النيادي: «في العصر الرقمي، نحن بحاجة إلى أصوات شبابية تجسد التنوع والابتكار وتعكس ثقافتنا وقيمنا الأخلاقية العربية. إن دور الشباب في ابتكار إعلام المستقبل لا يقتصر على مجرد تبني التكنولوجيا الحديثة بل يتعداها إلى تشكيل رؤية جديدة للإعلام وتقديم محتوى مؤثر يمنح أفراد المجتمع الإيجابية... ويُلهمهم ويثريهم ليكونوا جزءاً من تحقيق الإنجازات».

واستطرد النيادي: «في هذا المنتدى يمكننا أن نضع أسس الاستثمار بالشباب الموهوب في عالم الإعلام فمن خلال التدريب والتأهيل المستمر يمكن تطوير مهاراتهم في المجالات الإعلامية المتعددة... الأمر سيعزز من تنافسيتهم في هذا القطاع على المستوى العالمي. لذا يجب علينا دعم الشباب وتشجيعهم على المشاركة الفعّالة في صناعة المحتوى الإعلامي بما يدعم جهودنا المستقبلية».

