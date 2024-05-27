أحمد بن محمد: «قمة الإعلام العربي» ترسّخ مكانة دبي حاضنة للمواهب والإبداعات العربية

برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، تشهد دبي، اليوم، انطلاق أعمال «قمة الإعلام العربي 2024» التي ينظمها نادي دبي للصحافة، خلال الفترة من 27 – 29 مايو الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن قمة الإعلام العربي ترسّخ مكانة دبي حاضنةً للمواهب والإبداعات العربية والحوارات البنّاءة الهادفة لصنع مستقبل أفضل لإعلامنا العربي.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إن ازدهار المشهد الإعلامي في دبي وما أثمره من مبادرات كان هدفها الإسهام بصورة مؤثرة في صناعة إعلام عربي قوي ومنافس ومواكب لطموحات شعوب المنطقة وتطلعاتها للمستقبل، ما هو إلا ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن الإعلام ودوره كشريك في بناء المجتمع، وكنافذة مهمة يطل منها على المستقبل ومرآة تعكس إنجازاته ونجاحاته، ومصدر تحفيز يحث على العمل والتميز في شتى المجالات.

وأضاف سموه أن إطلاق «قمة الإعلام العربي» التي تم الكشف عنها قبل أيام وتبدأ فعالياتها اليوم كمظلة تجمع مبادرات إعلامية مهمة انطلقت من دبي، هي خطوة تكلل سنوات من العمل الجاد، والحرص الصادق على تقديم إضافات تخدم الإعلام وتعين الإعلاميين على المضي قدماً في دروب التميز، إذ تضم القمة كلاً من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» و«منتدى الإعلام العربي» وجائزة الإعلام العربي وجائزة روّاد التواصل الاجتماعي العرب، بما لتلك الفعاليات من مكانة اليوم تحظى باهتمام وتقدير صفوة المجتمع الإعلامي في العالم العربي.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص دبي على توثيق شراكتها مع قطاع الإعلام، سواء المحلية أو العربية وكذلك العالمية، وهو ما يتجلى في ما توفره من بيئة داعمة للإعلام وبنية تحتية متطورة تعزز قدرته على القيام برسالته على الوجه الأكمل، في الوقت الذي يسعى فيه مجلس دبي للإعلام لوضع الاستراتيجيات وأطر العمل التي من شأنها تقديم المزيد من القيمة المضافة لقطاع الإعلام، وتوثيق علاقات التعاون مع شركائه الحاليين، والسعي لبناء المزيد من الشراكات التي تؤكد مكانة دبي كمركز رائد للعمل الإعلامي بمجتمع مهني متخصص يضم آلاف الشركات والمؤسسات الإعلامية، التي وجدت في مدينة الإبداع والمبدعين الموقع الأفضل لانطلاق أعمالها ورفع سقف طموحاتها لمزيد من النجاح والتميز. وقال سموه في منشور على حسابه في منصة «إكس» أمس: «نرحب بضيوف (قمة الإعلام العربي 2024)، التي ينظمها نادي دبي للصحافة خلال الفترة من 27-29 مايو.. القمة تضم تحت مظلتها (المنتدى الإعلامي العربي للشباب) و(منتدى الإعلام العربي) و(جائزة الإعلام العربي) و(جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب)، وتعكس توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بترسيخ مكانة دبي حاضنةً للمواهب والإبداعات العربية والحوارات البنّاءة الهادفة لصنع مستقبل أفضل لإعلامنا العربي.. نتمنّى التوفيق لكافة المشاركين في الحدث الأكبر للإعلاميين العرب». وتبدأ القمة بـ«المنتدى الإعلامي العربي للشباب» في نسخته الثانية، التي تُقام فعالياتها على مدار اليوم، ويليها على مدار يومي 28 و29 مايو الجاري أعمال «منتدى الإعلام العربي الـ22»، الذي سيتخلله كل من حفل تكريم الفائزين بـ«جائزة الإعلام العربي» في نسختها الـ23 يوم الثلاثاء 28 مايو، وحفل تكريم الفائزين بـ«جائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب» في دورتها الرابعة يوم الأربعاء 29 مايو الجاري.

ويشارك في «المنتدى الإعلامي العربي للشباب» أكثر من 1000 من طلبة وطالبات الإعلام، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية.

ويتقدّم المتحدثين في النسخة الثانية من «المنتدى الإعلامي العربي للشباب»، الذي تُعقد أعماله على مدار يوم واحد، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب في مملكة البحرين، والدكتور سلطان النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب. ويُعنى المنتدى الأول من نوعه على مستوى المنطقة بصورة أساسية بالمواهب الإعلامية الإماراتية، وذلك التزاماً بنهج دبي ودولة الإمارات في وضع الشباب دائماً في مقدمة الأولويات، باعتبارهم محرك الدفع للتطوير ضمن مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الإعلامي. ومن المقرر أن تضم أجندة المنتدى العديد من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في مقر الحدث في مركز دبي التجاري العالمي، ومن بينها جلسات «رواد الإعلام»، التي تمتد على مدار ثلاثة أيام حتى يوم الأربعاء المقبل، وبمجموع سبع جلسات تستضيف نخبة من رواد إعلام دبي لمشاركة جوانب مهمة من تجاربهم وخبراتهم ولمحات من تاريخهم المهني الحافل بالإنجازات، مع جمع من الإعلاميين الشباب، في إطار حرص المنتدى على نقل الخبرات بين الأجيال وتقديم نماذج مُلهِمة لتحفيز التميز المهني لدى شباب الإعلاميين. ومع عناية المنتدى بالجانب التدريبي والتثقيفي، سيتضمن الحدث سلسلة من ورش العمل المُقامة تحت عنوان «الماستر كلاس»، بالتعاون مع أبرز المنصات العالمية التي تُعد أهم الأسماء في عالم الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي. وستركز مناقشات المنتدى هذا العام على مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالشباب ودورهم في صناعة إعلام جديد يواكب ركب التقدم العالمي، حيث ستتطرق إلى صناعة المحتوى الجيد ومقومات التميز في السرد القصصي، وستقدم جملة من النصائح للإعلاميين الشباب للوصول إلى أرقى مستويات التميز في الفضاء الإعلامي الرقمي الجديد.

أحمد بن محمد:

انطلاق قمة الإعلام العربي من دبي تتويج سنوات من العمل الجاد في خدمة الإعلام والإعلاميين ودعم رسالتهم السامية.

ازدهار المشهد الإعلامي في دبي ثمرة رؤية محمد بن راشد بشأن الإعلام ودوره كشريك في بناء المجتمع.

دبي حريصة على توثيق شراكتها مع الإعلام، وتوفير بنية تحتية متطورة تعزز قدرته على القيام برسالته على الوجه الأكمل.

. 1000 من طلبة وطالبات الإعلام يشاركون في المنتدى، إلى جانب عدد كبير من الشباب في مختلف القطاعات الإبداعية.