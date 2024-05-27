20 فعالية في الأسبوع الأول من «القيادات الإعلامية العربية الشابة»

شهد الأسبوع الأول من برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة في نسخته السادسة، الذي ينظمه مركز الشباب العربي، أكثر من 20 فعالية ومحاضرة وورشة عمل، قدمها مختصون ومسؤولون في مؤسسات إعلامية لـ53 شاباً وشابة من 16 دولة عربية، في مركز إبداع دبي في أبراج الإمارات، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في دبي، وشبكة «سي إن إن» العربية، ومجموعة «وارنر برذرز ديسكفري»، وزيارة مقريهما في مدينة دبي للإعلام.

وتضمنت زيارات ميدانية شملت مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومنصة «بلينكس».

واستضاف مركز الشباب العربي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بالهول، في جلسة حوارية لمنتسبي البرنامج.

وأكد خلفان جمعة بالهول، أن مستقبل دبي قائم على فكر استشراف المستقبل، مشيراً إلى أن دبي هي مدينة المستقبل، وتواكب التطورات التقنية والذكاء الاصطناعي، بفضل القيادة الرشيدة التي تمتلك نظرة بعيدة للمستقبل، ويظهر هذا جلياً من خلال المشاريع الرائدة، وتمكين أصحاب المبادرات.

وقال إن حجم التغير والتطور في الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير كبير في تغيير شكل الإعلام، وإن النظرة الشاملة حول ذلك إيجابية، مقدماً عدداً من الأمثلة التي يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحققها في أدوار المذيعين والمحررين، وكل الوظائف في مختلف قطاعات الإعلام والصحافة.

وزار أعضاء البرنامج مدينة الشارقة للإعلام (شمس)، واطلعوا على أحدث التجارب والممارسات والخدمات، كما زار منتسبو البرنامج هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.

والتقت نائب رئيس شبكة CNN للخدمات العربية، رئيس تحرير موقع CNN بالعربية، كارولين فرج، الشباب والشابات المشاركين في برنامج القيادات الإعلامية العربية الشابة.

وقدمت الصحافية والمدربة في مجال الصحافة الرقمية والابتكار في غرف الأخبار في شبكة CNN للخدمات العربية، سامية عايش، ورشة عمل بعنوان «الصحافة بين الرقمية والبصرية»، استعرضت خلالها الفروق بين صناع المحتوى والصحافيين.

وزار أعضاء البرنامج مجموعة «وارنر برذرز ديسكفري»، وقدم مدير الموارد البشرية أحمد أبوالعزم ، نبذة عن أهم الإنتاجات الإعلامية والبرامج المتخصصة في مواضيع الأطفال والترفيه، كما زار فريق البرنامج منصة «بلينكس»، وتعرّفوا إلى أبرز التقنيات الحديثة.

وعقدت الجامعة الأميركية في دبي، سلسلة محاضرات وورش عمل للمشاركين، وقدم الدكتور نزار عندري، أستاذ مشارك في كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأميركية بدبي، محاضرة بعنوان «دروس من السينما الكلاسيكية».

وقدم المحاضر في الجامعة الأميركية بدبي، روزبيه كافي، ورشة عمل عن أسس وآلية بناء الأفلام الوثائقية، وكيف يمكن للهوية الفنية والمهنية للشخص أن تشكل إلهاماً في بناء الأفكار، وبالتالي تحقيق الإبداع في العمل.

وقدمت الصحافية في موقع «لينكدإن»، نبيلة رحال، ورشة عمل لمنتسبي البرنامج، بعنوان «بناء الهوية الشخصية على موقع (لينكدإن)».

. مركز الشباب العربي، استضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بالهول.