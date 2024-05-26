الإمارات والسعودية تبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

التقى النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس مجلس الشورى في السعودية، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في الجزائر العاصمة، أمس، على هامش المشاركة في المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وبحثا سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلسين، والتنسيق والتشاور في المشاركات البرلمانية حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يجسد رؤية قيادتي البلدين، ويواكب المصالح المشتركة والمتنامية بين البلدين والشعبين الشقيقين، علاوة على القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر، وأهمية توحيد الجهود البرلمانية العربية المشتركة.

على صعيد متصل، شارك عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني العربي، سلطان بن يعقوب الزعابي، في اجتماع الدورة الـ34 للجنة التنفيذية للاتحاد الذي عقد في الجزائر العاصمة، أمس، ضمن أعمال المؤتمر الـ36 للاتحاد.

وأكد الزعابي في الاجتماع أهمية الدور الحيوي الذي يضطلع به الاتحاد لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وضرورة تفعيل دوره وأنشطته على مستوى لجانه الدائمة والزيارات والمشاركات البرلمانية المختلفة، ووضع خطة عمل تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاتحاد، ومواجهة التحديات والأزمات الحالية والمستقبلية للأمة العربية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض تقرير الأمين العام للاتحاد، الذي تضمن قرارات المؤتمر الـ34 للاتحاد، وأنشطة الأمانة العامة، وتم إعادة تشكيل اللجان الخاصة بجائزة التميّز البرلماني العربي، والفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، وتحديد جدول عملها بدورتها الـ35.