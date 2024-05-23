ما الإجراء القانوني الذي يمكن اتخاذه ضد مكالمات التسويق المزعجة ؟

استشارة قانونية

سؤال

ورد سؤال من قارئ :

أتلقي يوميا مكالمات عدة من شركات تسويق واتصالات وغيرها، بخصوص عروضهم الترويجية، وفي يوم تلقيت عشر مكالمات من شركة واحدة، ورغم تقديم العديد من الشكاوى لهم وارسال رسالة تؤكد عدم رغبتي في تلقي عروض ترويجيه من قبلهم، قامت الشركة بإشراكي في خدمة دون موافقتي وخصم مبلغ مالي من حسابي.. ومع كثرتها تسببت هذه المكالمات لي في ضغط وأذى نفسي .. فهل هناك اجراء قانوني رادع لممارساتهم غير المسؤولة؟

الإجابة :

المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف :

كإجراء قانوني بالنسبة لإشراكك في خدمة بدون موافقتك وخصم مبالغ يمكنك تقديم شكوى للشركة نفسها برد المبلغ وحال عدم الاستجابة من حقك مقاضاة الشركة ولا تقول ان المبلغ لا يستأهل فإنهم كما فعلوا معك يفلون بعشرات الالاف دون شك وهذا ادعى لان تنتبه الشركة لتصرفات موظفيها ومحاسبتهم، أما عن كثرة المكالمات والعروض الترويجية رغم الابلاغ بعدم الرغبة فإن الطريق القانوني هو تقديم بلاغ إزعاج وإذا كان مقلق جداً ويسبب لك ضغطا لهذه الدرجة يمكنك طلب تعويض خاصة وأنك قمت بإبلاغ الشركة بعدم الرغبة في تلفي هذه العروض

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