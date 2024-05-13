لجنة بـ "الوطني الاتحادي" تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن سنة 2023

ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها اليوم في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي برئاسة سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وقررت اللجنة، خلال الاجتماع، إعداد تقرير مشروع القانون تمهيدا لرفعه إلى المجلس ومناقشته في إحدى الجلسات القادمة.

حضر الاجتماع، سعادة كل من، الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي أعضاء اللجنة، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي؛ ومن وزارة المالية، سعادة كل من، يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة، ومريم محمد الأميري وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإدارة المالية الحكومية.