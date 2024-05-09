حاكما عجمان وأم القيوين والشيوخ يقدمون التعازي بوفاة هزاع بن سلطان بن زايد

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، التعازي بوفاة الفقيد الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان "رحمه الله".

كما قدم التعازي، في قصر المشرف في أبوظبي، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وعدد من سمو الشيوخ والمسؤولين وجموع من المواطنين.

وتقبل التعازي كل من، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، والشيخ الدكتور خالد بن سلطان بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، وعدد من الشيوخ.

كما قدم التعازي إلى سموهم في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، وفد سلطنة عمان الشقيقة الذي ضم كلا من، معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، ومعالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ومعالي الشيخ سباع بن حمدان السعدي أمين عام الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية، وسعادة السيد الدكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الدولة.

وتوجه المعزون، من الشيوخ والضيوف، إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جنانه، سائلين الله تعالى أن يلهم آله وذويه وعموم آل نهيان الكرام جميل الصبر والسلوان.