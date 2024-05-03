دخول 12 شاحنة مساعدات إماراتية إلى غزة

دخلت قافلة مساعدات إماراتية إلى قطاع غزة، أول من أمس، عبر معبر رفح المصري، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية.

وتتألف القافلة من 12 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 264 طناً من المساعدات الإنسانية تتضمن مواد غذائية ومياهاً وتموراً.

وبذلك يصل عدد شاحنات المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن «عملية الفارس الشهم 3»، إلى 440 شاحنة أسهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع، وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وبلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق، ضمن «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية حتى أول من أمس، أكثر من 22 ألفاً و436 طناً، أرسلت عبر 220 طائرة شحن وثلاث سفن شحن بحري، حيث يتم تجميعها في مدينة العريش وإدخالها إلى قطاع غزة عن طريق الشاحنات عبر معبر رفح الحدودي.

كما تتضمن «عملية الفارس الشهم 3»، تنفيذ عملية «طيور الخير» التي تتم عبر الإسقاط الجوي، والتي نفذت حتى أول من أمس، 43 إسقاطاً للمساعدات الإنسانية والإغاثية على المناطق المعزولة من قطاع غزة، بمجموع 3000 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية.

من ناحية أخرى، بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني الإماراتي منذ تأسيسه داخل غزة أكثر من 18 ألفاً و970 حالة، إضافة إلى 152 حالة تم إجلاؤها للمستشفى الإماراتي العائم في ميناء العريش، فيما تم إرسال 166 حالة للعلاج داخل الدولة.

يذكر أن دولة الإمارات أنشأت ست محطات لتحلية المياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً، يستفيد منها سكان غزة مباشرة.