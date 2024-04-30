عشوائية

شكا سكان ظاهرة الوقوف العشوائي للدرّاجات الهوائية في الأماكن العامة والأرصفة، وعند أعمدة الإنارة والأشجار في بعض المناطق، ما قد يشوّه المظهر العام، ويشكل خطراً على المارة، مشيرين إلى أن ذلك يتكرر في الشوارع الرئيسة. وأعربوا عن استيائهم من المنظر العشوائي الذي يمثّله تكدس الدرّاجات الهوائية، لاسيما في الأسواق، والتي تكاد تسد الطرقات، وتعوق حركة المارة، وتشوّه منظر المكان، مطالبين الجهات المعنية بتوفير مواقف نظامية للدرّاجات، في الأسواق وعند المساجد وغيرها من المرافق العامة.

استغلال

طالب متضررون من المنخفض الجوي الذي تعرّضت له الدولة أخيراً، الجهات المعنية بالنظر في قيام بعض المحال والعمال برفع أسعار خدمات صيانة المنازل المتضررة إلى مبالغ كبيرة وغير مبررة، معتبرين أن ذلك يُعدُّ استغلالاً لحاجة السكان في إصلاح منازلهم.

حفر

وضعت بلدية العين لافتات تحذيرية بجانب تجمعات المياه والبرك الراكدة الناتجة عن المنخفض الجوي الذي شهدته الدولة أخيراً، مشددة على تجنب السباحة في تلك البرك، نظراً لعمق بعضها والتي قد تؤدي إلى الانزلاق في الطين والغرق. وأكدت عدم استخدام الدرّاجات المائية أو القوارب في تجمعات المياه، إلا أن هناك فئة من الأفراد خالفت التحذير، ما يُشكل عبئاً على الجهات المعنية في مساعدتهم، خصوصاً بالنسبة لإخراج المركبات العالقة.

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