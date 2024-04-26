حكومة الإمارات تبني قدرات الكوادر الأوزبكية في «الموارد البشرية»

نظمت حكومة دولة الإمارات، برنامجاً متخصصاً لبناء قدرات كوادر حكومية من أوزبكستان، في مجالات عدة، شملت الموارد البشرية الحكومية، وأفضل الممارسات المرتبطة بالاستثمار في رأس المال البشري، وذلك ضمن زيارة رسمية لوفد أوزبكي إلى دولة الإمارات، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في التحديث الحكومي، تعرف خلالها الوفد إلى تجارب حكومة الإمارات وخبراتها في تطوير منظومة الموارد البشرية الحكومية وتحديثها لتواكب تحديات ومتطلبات المستقبل.

وضم الوفد مسؤولين وموظفين من مكتب رئيس جمهورية أوزبكستان، ووكالة تطوير الخدمة العامة التابعة لمكتب رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة التوظيف وعلاقات العمل، ووزارة الرياضة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الزيارة هدفت للتعرف إلى أفضل ممارسات حكومة دولة الإمارات في تطوير منظومة إدارة الموارد البشرية، ودور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في الإشراف عليها ومتابعة تحسينها، والاستفادة من أفضل التجارب القابلة للتبني والتطبيق في مجالات إدارة الموارد البشرية ونقلها إلى حكومة أوزبكستان.

وقال مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى منظومة متقدمة للاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز المواهب واستقطاب العقول، تم تطويرها لتجسّد رؤى القيادة الرشيدة بأن أفضل استثمار مستقبلي يتمثل في صناعة الكوادر البشرية الوطنية، وتطوير منظومة المهارات والقدرات الحكومية على أسس مستدامة، تواكب المتغيّرات والتحديات والمتطلبات المستقبلية لسوق العمل، ما يجعلها نموذجاً يُحتذى لحكومات العالم.

وأضاف أن منظومة إدارة الموارد البشرية الحكومية الإماراتية تمثّل قصة نجاح مهمة، تحرص الحكومة على مشاركتها مع الحكومات، سعياً للارتقاء ببيئة العمل الحكومي الجاذبة والمحفزة، التي تطور المواهب والكوادر، وتبني قدراتها وتمكّنها.

من جهتها، رحبت مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ليلى عبيد السويدي، بالوفد الأوزبكي الزائر، مؤكدة أن هذه الزيارة تعكس عمق العلاقات بين البلدين الصديقين في مجالات التحديث والتطوير الحكومي، وتعد واحدة من سلسلة لقاءات مماثلة، على مدى السنوات الماضية، بهدف تبادل المعرفة بالاستفادة من تجربة حكومة دولة الإمارات الرائدة في تنمية وتطوير رأس المال البشري.

ونظمت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية برنامجاً تدريبياً وورش عمل تخصصية، تم خلالها تعريف الوفد الزائر بنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، وأهم الأسس التي يتبناها، والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها، ومسيرة تطور النظام، وما أسهم في تحقيقه من إنجازات على مستوى إدارة المواهب الحكومية وتنميتها في دولة الإمارات.