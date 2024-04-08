حمدان بن محمد يوجه بتوسيع مبادرة "مؤذن الفريج" ومنح "عيدية" لجميع المشاركين

وجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بتوسيع مبادرة "مؤذن الفريج" لتشمل "إمام الفريج"، ومنح "عيدية" لجميع المشاركين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أصداء جميلة في مجتمعنا لمبادرة "مؤذن الفريج" .. والتي تشجع الأبناء على التمسك بهويتنا وقيمنا واستقطبت أكثر من 311 من أبناء المجتمع في 51 حيّاً… وجهنا أيضا بتوسيع المبادرة لتشمل "إمام الفريج" .. ومنح "عيدية" لجميع المشاركين .. وتكثيف المبادرات المجتمعية المتعلقة بالحفاظ على هويتنا وقيمنا وجذورنا .."