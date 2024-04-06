شرطة أبوظبي تعزز انسيابية حركة المرور حول جامع الشيخ زايد

واصلت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، جهودها في تنظيم حركة السير والمرور في المنطقة المحيطة، بجامع الشيخ زايد الكبير ومداخله المختلفة وفي كافة الطرقات المؤدية إليه وذلك تعزيزا لسلامة وصول الصائمين وتلافي أي ازدحامات مرورية وخصوصاً خلال الإفطار وأداء صلاتي التراويح والتهجد.

كما تم تنظيم حركة السير والمرور في كافة التقاطعات الرئيسية في أبوظبي والعين خلال توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ضمن مبادرات "أطعم تؤجر وكسر الصيام ورمضان معاً".

وحثت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق، على ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم الانشغال بغير الطريق وتهدئة السرعة عند التقاطعات المرورية، وعدم الاستعجال للحاق بمواعيد الإفطار، تعزيزا للسلامة المرورية لقائدي المركبات ومرافقيهم ومستخدمي الطريق.