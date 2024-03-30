منصور بن زايد: زايد ترك نهجاً إنسانياً نبيلاً نسير على خطاه

أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أن الإمارات تواصل التزامها بالإرث الإنساني الثري للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء ومد يد العون لكل محتاج، مشيراً إلى أن إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مبادرة «إرث زايد الإنساني» يأتي استمراراً لنهجه وترسيخاً لقيمه.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»: «تواصل الإمارات التزامها بالإرث الإنساني الثري للشيخ زايد (رحمه الله) في العطاء ومد يد العون لكل محتاج، ما جعلها رمزاً للخير والتضامن وأحد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية والإغاثية على المستوى العالمي.. ويأتي إطلاق رئيس الدولة مبادرة (إرث زايد الإنساني) استمراراً لنهجه وترسيخاً لقيمه.. نسأل الله تعالى أن يرحم الوالد الشيخ زايد جزاء ما قدمه إلى المحتاجين في العالم، وما تركه من أثر طيب ونهج إنساني نبيل نسير على خطاه».