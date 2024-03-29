أحمد بن محمد: الإمارات تجدد العهد بمواصلة السير على نهج زايد في نشر الخير والعطاء

أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أن دولة الإمارات تجدد العهد بمواصلة السير على نهج زايد في نشر الخير والعطاء".

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "في يوم زايد للعمل الإنساني، تجدد دولة الإمارات العهد بمواصلة السير على نهج زايد في نشر الخير والعطاء ... في هذا اليوم نستحضر سيرة الجود التي أمتد أثرها من أرض الإمارات لتشمل الملايين حول العالم".