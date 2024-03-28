«محمد بن راشد للفضاء» يناقش مستقبل القطاع مع خبراء «DSMC»

بحثت مجموعة العمل العالمية المتخصصة في الفضاء «DSMC»، أمس، خلال زيارتها لمركز محمد بن راشد للفضاء، كيفية تطوير صناعة الفضاء في إطار رؤية المركز، والتي تهدف إلى إنشاء نظام بيئي ديناميكي لاستكشاف الفضاء، من خلال جمع خبراء من خلفيات متنوعة بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والقطاعات الحكومية.

وعُقد الاجتماع لأول مرة في مقر مركز محمد بن راشد للفضاء في دبي، بحضور قيادات المركز ونخبة من مجتمع صناعة الفضاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز الابتكار والتعاون في مجال استكشاف الفضاء من خلال الشراكات الاستراتيجية. وأوضحت المجموعة أنها تهدف إلى تسهيل التعاون متعدد التخصصات وتحقيق إنجازات متقدمة في مجال أبحاث وتكنولوجيا الفضاء.

وقال مساعد المدير العام لعمليات واستكشاف الفضاء في مركز محمد بن راشد للفضاء، عدنان الريس: إن اللقاء يؤكد مدى الالتزام بالابتكار والتعاون في مجال استكشاف الفضاء، من خلال جمع الخبراء من مختلف التخصصات، بهدف تسريع وتيرة استكشاف الفضاء، وفتح فرص جديدة للتقدم العلمي.

كما شمل الاجتماع مناقشات حول مواضيع تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، ومهام استكشاف الفضاء، والشراكات الدولية التي يقودها فريق مركز محمد بن راشد للفضاء.