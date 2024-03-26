«الوطني الاتحادي» يدين الهجوم الإرهابي في موسكو

أعرب المجلس الوطني الاتحادي، عن استنكاره وإدانته للأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة.

وقال رئيس المجلس الوطني الاتحادي، صقر غباش، في رسالتي تضامن بعث بهما إلى رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفيدرالية لروسيا الاتحادية، فالينتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما لروسيا فياتشيسلاف فولودين: «ببالغ الأسى وشديد الاستنكار، تلقينا وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، نبأ الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مركز (كروكوس) التجاري في ضواحي العاصمة موسكو وراح ضحيته الكثير من الأبرياء».

وأضاف غباش: «إننا إذ نستنكر وندين مثل هذه الأعمال الإرهابية والتخريبية التي تستهدف أمن واستقرار روسيا الاتحادية الصديقة، نؤكد تضامننا مع عائلات الضحايا ونتمنّى الشفاء العاجل للجرحى، ونشدد على موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الراسخ الذي يدين الإرهاب والعنف بكل أشكاله ومصادره وغاياته التي مهما تعددت فإنها لن تسعى إلا إلى زعزعة الاستقرار والأمن الدوليين، ومهما تنوّعت فإنها تظل دوماً منافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني».