«طرق دبي» تطلق خدمة المظلات الذكية المجانية

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدمة المظلات الذكية المجانية في محطة حافلات و«مترو» الغبيبة.

وصُمِّمَ النموذج التجريبي لهذه الخدمة المبتكرة، لتسهيل وتشجيع المشي في دبي، وبقصد توفير وسيلة تحمي المقيمين والزوار بطريقة مريحة ومستدامة من الشمس والمطر.

وجرى إطلاق الخدمة بالتعاون مع شركة «أومبرا سيتي» (UmbraCity)، الكندية المتخصصة في مجال خدمات التشارك في المظلات الذكية.

وبإمكان الركاب الآن استعارة هذه المظلات مجاناً من مكان واحد باستخدام بطاقات «نول» الخاصة بهم.

وقد تم تصميم هذه الخدمة بشكل خاص، لدعم هدف دبي، المتمثل في تطوير (مدينة الـ20 دقيقة)، حيث يمكن للسكان الوصول إلى احتياجاتهم اليومية في غضون 20 دقيقة سيراً على الأقدام أو بالدراجة.

وقال مدير إدارة أنظمة المواصلات بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، خالد العوضي: «من خلال تشجيع استخدام المظلات الذكية التي يكون استئجارها مجانياً عند استخدام بطاقة (نول)، تسهم هيئة الطرق والمواصلات و(أومبرا سيتي) في إنشاء مجتمعات نابضة بالحياة وصحية وشاملة في جميع أنحاء دبي».

وأضاف أن الخدمة الجديدة تتوافر بشكل تجريبي حالياً في محطة «مترو» الغبيبة لمدة ثلاثة أشهر لإثبات جدواها، وبعد الفترة التجريبية، سَتُجري الهيئة تقييماً لنجاحها والنظر في توسيع نطاقها.

من جهته، عبّر الرئيس التنفيذي لشركة «أومبرا سيتي»، أمير انتزاري، عن سعادته لمشاركة هيئة الطرق والمواصلات في توفير المظلة المبتكرة من «أومبرا سيتي» في قلب دبي، قائلاً: «بهذا التعاون نضع معياراً عالمياً للحياة الحضرية الذكية والمستدامة».

. بإمكان الركاب استعارة المظلات مجاناً من مكان واحد باستخدام بطاقات «نول» الخاصة بهم.