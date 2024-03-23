«الأرصاد»: استمرار هطول الأمطار على مناطق متفرقة

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن المنخفض الجوي العلوي الذي تتأثر به الدولة خلال الفترة الحالية، يبدأ في التعمّق اعتباراً من اليوم، وحتى بعد غدٍ الثلاثاء، مشيراً إلى أن هذه الفترة تشهد تزايداً في السحب على مناطق متفرقة، يتخلّلها بعض السحب الركامية، ويصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتكون غزيرة أحياناً على فترات مع البرق والرعد أحياناً.

وتوقع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، يتبعه انحسار في كميات السحب تدريجياً اعتباراً من الثلاثاء المقبل، بينما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحوّل إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خصوصاً مع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، بينما يكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج، يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً من يوم الأحد في الخليج العربي، ويضطرب في بحر عُمان أحياناً خصوصاً مع السحب الركامية.

وتتأثر الدولة منذ يومين بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي، مصطحباً معه تياراً هوائياً من الشمال الغربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب والجنوب الغربي.

كما توقع المركز أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والغربية، مع استمرار فرصة سقوط أمطار على فترات، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار.

ولفت إلى أن الطقس غداً يبقى غائماً جزئياً بوجه عام، وغائما أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة سقوط أمطار على فترات، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية السرعة أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية خصوصاً على البحر.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء المقبل يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة مع سقوط أمطار على بعض المناطق، لاسيما الشمالية والشرقية والداخلية الغربية نهاراً، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.