رسوم

شكا متعاملون فرض شركات خاصة رسوماً تصل إلى نحو 2% عند إجراء عمليات الدفع بالبطاقات البنكية، سواء الائتمان أو بطاقات الخصم، وذلك لقاء الخدمات التي توفرها للمتعاملين، لافتين إلى أنها لا تطبق أي رسم في حال تم الدفع نقداً.

عروض

قال متسوقون إن متاجر ومحال سوبرماركت طرحت عروضاً ترويجية على قائمة بالسلع الاستهلاكية خلال شهر رمضان، لافتين إلى أن الجزء الأكبر من المنتجات المعروضة ضمن القائمة ليست سلعاً أساسية.

منتجات

شكا قراء رواج آلية العروض الترويجية والتخفيضات المرتبطة بشراء كميات كبيرة، لافتين إلى أن هذه العروض مشروطة وتفقد ميزتها الرئيسة، وهي تقديم منتج بسعر مخفض للمتعامل خلال فترة محددة.

ازدحام

يعاني شارع الوحدة في الشارقة ابتداء من طريق دبي باتجاه الشارقة الازدحام اليومي والكبير، خصوصاً في فترتي الظهيرة والمسائية، إذ يكون هناك بطء شديد في الحركة المرورية، ويطالب مرتادوه الجهات المعنية بإيجاد حلول لهذا الأمر.

رقابة

طالب مستهلكون البلديات والجهات المعنية بتكثيف عمليات الرقابة والتفتيش على محال ومتاجر بيع الأغذية خلال رمضان، للتأكد من اتباعها إجراءات الصحة والسلامة، خصوصاً مع تزايد ضغط العمل بسبب الإقبال الكبير على الأطعمة خلال الشهر الكريم. كما طالبوا بالرقابة على أسعار «البوفياهات» التي رأى بعضهم مبالغة واضحة فيها.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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