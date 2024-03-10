مجلس حكماء المسلمين يقدم 5 برامج خلال رمضان

يقدم مجلس حكماء المسلمين عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي خمسة برامج رمضانية تُبث بصورة يوميّة، انطلاقاً من استراتيجية المجلس الهادفة إلى توظيف المنصات كافة في تعزيز السِّلم ونشر قيم الحوار والتسامح والتَّعايش الإنساني.

ويأتي في مقدمة تلك البرامج برنامج «الإمام الطيب» الذي يقدمه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، حيث يستكمل شرح أسماء الله الحسنى وتفسير كل اسم ومعناه، والأسماء المقرونة بغيرها، ونصيب العبد من هذه الأسماء، مع ربط تفسيرات معاني أسماء الله الحسنى بأحداث الحياة المعاصرة.

ومن البرامج أيضاً برنامج «قيم إنسانية مع الحكماء» في جزئه الثاني، حيث يواصل أعضاء مجلس حكماء المسلمين الحديث عن أبرز القيم الإنسانية السامية التي نصت عليها وثيقة الأخوة الإنسانية، بما في ذلك المساواة والصبر والهوية والمواطنة، والاحترام المتبادل والتَّعاون، وغيرها من القيم.

وخلال رمضان 2024 يبث مجلس حكماء المسلمين برنامجاً جديداً موجها للشباب بعنوان «حكايات إنسانية مع الشباب» يتناول بعض القصص والمواقف عن قيم الأخوة الإنسانية، وكيف ألهمت هؤلاء الشباب لإحداث التغيير الإيجابي والحقيقي بين أقرانهم وفي مجتمعاتهم.

ويناقش برنامج «في صيامك تفكَّر» أهم أسرار الصوم، وما يحدثه من تأثيرات نفسية وجسدية على الإنسان، فيما يتناول برنامج «هلال التعايش» عدداً من القيم الإنسانية التي يمكن إحياؤها خلال شهر رمضان المبارك.