الإمارات ومصر تنفذان الإسقاط الجوي السادس للمساعدات الإنسانية شمال قطاع غزة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع عن تنفيذ عملية الإسقاط السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات وطائرات القوات الجوية لمصر، على شمال قطاع غزة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

وقام بتنفيذ عملية الإسقاط السادسة طواقم مشتركة من كلا البلدين عبر طائرات حملت على متنها 62 طناً من المساعدات الغذائية والطبية على شمال غزة، وبذلك يصل إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير» إلى 293 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وتجسد «طيور الخير» التي ستستمر أسابيع عدة المستوى العالي من التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة ومساعدتهم في ظل الظروف الحرجة التي يواجهونها. وبلغت كمية الإمدادات المقدمة من دولة الإمارات والتي وصلت إلى قطاع غزة أكثر من 21 ألف طن نقلت عبر أكثر من 200 رحلة جوية، وأكثر من 520 شاحنة، وباخرتين.

وأقامت دولة الإمارات من خلال عملية «الفارس الشهم 3» ست محطات لتحلية المياه تنتج مليوناً و200 ألف غالون يومياً يجري ضخها إلى القطاع، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

كما أقامت الدولة مستشفيين ميدانيين: الأول في جنوب غزة بإشراف فريق طبي إماراتي، يضم أكثر من 100 من الأطباء والممرضين والصيادلة وفنيي المختبر، واستقبل المستشفى نحو 7951 حالة تم علاجها منذ افتتاحه في الثاني من ديسمبر 2023. والثاني مستشفى عائم قبالة ساحل مدينة العريش يضم 200 سرير، وباشر المستشفى في 26 فبراير 2024 تقديم الخدمات الطبية، كما وفرت الدولة خدمة «ستارلينك» لتقديم الاستشارات الطبية العاجلة في المستشفى الميداني من خلال تقنية الاتصال المرئي.

وأقامت دولة الإمارات كذلك خمسة مخابز أوتوماتيكية لتأمين الاحتياجات اليومية لأكثر من 72 ألف شخص مع توفير الطحين لعدد سبعة مخابز قائمة في غزة توفر الاحتياجات اليومية لـ14 ألف شخص كل يوم.

رعاية طبية

وصل إلى أرض الدولة أكثر من 545 من أبناء غزة لتلقي الرعاية الطبية ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بعلاج 2000 من المصابين ومرضى السرطان من القطاع، بالإضافة إلى 511 مرافقاً.