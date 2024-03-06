رئيس الدولة يستقبل أمير الكويت في قصر الوطن

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، أخاه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، الذي قام بزيارة دولة إلى دولة الإمارات.

وجرت لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مراسم استقبال رسمية، لدى وصول موكبه يرافقه صاحب السمو رئيس الدولة إلى قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، حيث رافقت الموكب ثلة من الفرسان على صهوات الخيول، وفرق الهجانة، إضافة إلى فرق الفنون الشعبية الإماراتية، ثم اصطحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ضيف البلاد إلى منصة الشرف، وعزف السلام الوطني لكل من دولة الإمارات ودولة الكويت، واصطفت ثلة من حرس الشرف، وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه، كما اصطفت مجموعات من الأطفال، يلوحون بأعلام البلدين، ويرددون العبارات الترحيبية.

وحلّق فريق «فرسان الإمارات» الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر الوطن، مشكلاً لوحة لعلم دولة الكويت، كما تزينت معالم العاصمة وشوارعها بأعلام الكويت، والعبارات الترحيبية بزيارة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إلى البلاد.

وقد كان في الاستقبال كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، ووزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة سارة بنت يوسف الأميري، ورئيس دائرة المالية عضو المجلس التنفيذي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، ورئيس دائرة البلديات والنقل عضو المجلس التنفيذي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي، وأمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة رئيس مجلس إدارة «إيدج» فيصل البناي، وسفير الدولة لدى الكويت الدكتور مطر النيادي.

فيما صافح صاحب السمو رئيس الدولة الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو أمير الكويت، الذي يضم عدداً من الشيوخ وكبار المسؤولين وسفير الكويت لدى الدولة جمال الغنيم.