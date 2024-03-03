محمد بن راشد يُصدر مراسيم بترقيات وتعيينات في دبي

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (20) لسنة 2024 بترقية الفريق طلال حميد بالهول وتعيينه رئيساً لجهاز أمن الدولة بدبي.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرسوم رقم (21) لسنة 2024 بترقية اللواء عوض حاضر المهيري، وتعيينه نائباً لرئيس جهاز أمن الدولة بدبي، كما أصدر سموه المرسوم رقم (22) لسنة 2024 بترقية اللواء تميم محمد المهيري وتعيينه مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة بدبي، على أن يُعمل بالمراسيم الثلاثة اعتباراً من تاريخ صدورها، وتُنشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (23) لسنة 2024، بإعارة الدكتور عبدالله محمد ربيع سيف بوسناد من شرطة دبي وتعيينه مديراً عاماً لدائرة جمارك دبي، على أن يسري العمل بهذا المرسوم اعتباراً من الأول من مارس 2024 وينشر في الجريدة الرسمية.