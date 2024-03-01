«محمد بن راشد للفضاء» يحتفل بمرور 18 عاماً على التأسيس

احتفل مركز محمد بن راشد للفضاء، أمس، بذكرى مرور 18 عاماً على تأسيسه، في حفل أقيم بمتحف المستقبل، شهده جميع العاملين في المركز من موظفين ومهندسين ورواد فضاء، وقيادة المركز.

وبدأ الحفل بكلمة لمدير عام المركز، سالم حميد المري، سلط خلالها الضوء على قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في عام 2006، بتأسيس المركز. كما تحدث عن الدور البارز الذي يلعبه فريق المركز في النهوض بقطاع الفضاء في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها دولة رائدة في مجال استكشاف الفضاء عالمياً.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم المتواصل الذي يلقاه مركز محمد بن راشد للفضاء من قبل القيادة الرشيدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وشهد الحفل أيضاً إلقاء كلمة لرائد الفضاء، وزير دولة للشباب، الدكتور سلطان بن سيف النيادي، إلى جانب تنظيم مسابقة بين فريق المركز وتوزيع عدد من الجوائز القيمة للفائزين.

وحرصت إدارة المركز على تكريم فريق مهمة «طموح زايد 2» التي خاضها سلطان النيادي لمدة ستة أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، وفريق القمر الاصطناعي (فاي التجريبي) الذي تم إطلاقه في يونيو 2023، كجزء من مبادرة استضافة حمولة الأقمار الاصطناعية (فاي)، إلى جانب فريق مشروع الإمارات لاستكشاف القمر، وفريق عمل المؤتمر الدولي لعمليات الفضاء 2023.

وكرّم مركز محمد بن راشد للفضاء، الموظفين الذين قضّوا أكثر من 10 سنوات. وقال مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري: «نشعر بالفخر ونحن نحتفل بمرور 18 عاماً على تأسيس مركز محمد بن راشد للفضاء، فمنذ البداية كانت أهم قاعدة تأسس عليها المركز هي الشباب الذين يقودون حالياً مسيرة الإنجازات، وكانت مهمتنا الأولى هي البحث عن العقول وبناء الإنسان، واليوم دعم القيادة ومتابعتها للمشروعات وقربها من الشباب صنع قيادات من المركز تخدم وطنها في قطاعات عديدة، وحققوا إنجازات نفتخر بها. ثقتنا بأبناء المركز عالية وسنواصل معاً في السنوات المقبلة تطوير مشروعاتنا الوطنية ليبقى علم وطننا مرفوعاً عالياً في الفضاء، إن شاء الله».