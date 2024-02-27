عبدالله بن زايد ووزير خارجية غينيا بيساو يبحثان العلاقات الثنائية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، معالي كارلوس بينتو بيريرا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي العلاقات الثنائية ومسارت التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والتنموية.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بزيارة معالي كارلوس بينتو بيريرا، مؤكدا أن دولة الإمارات حريصة على توطيد علاقات التعاون مع جمهورية غينيا بيساو بما يعود بالخير والتنمية على البلدين وشعبيهما.

من جانبه أعرب معالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمجتمعات في غينيا بيساو عن تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون دولة الإمارات في المجالات كافة.

حضر اللقاء معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة.