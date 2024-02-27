أمطار وانخفاض في "الحرارة".. بيان جديد من "الأرصاد" بشأن حالة الطقس

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تتأثر خلال الفترة الحالية بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض في طبقات الجو العليا يصاحبه تيار هوائي من الغرب مع تدفق السحب من الغرب على فترات، منوهاً إلى أن الطقس يومي غدٍ

وبعد غد يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة من الدولة مع فرصة سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية والجنوبية.

وأفاد المركز بأن الرياح الشمالية الغربية النشطة والقوية أحياناً تبدأ بالتأثير على غرب الدولة ظهر يوم الخميس، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة وتقل كميات السحب تدريجياً ليل الخميس.

وأشار إلى أن طقس الجمعة المقبل سيشهد ظهور السحب على بعض المناطق الشرقية قد تكون ركامية مع فرصة سقوط أمطار نهاراً، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة تتحوّل تدريجياً إلى شمالية غربية ظهر يوم الخميس معتدلة إلى نشطة وقوية أحياناً خاصة على البحر ومع السحب، وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

ولفت المركز إلى أن البحر يكون متوسط الموج يصبح مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً يوم الخميس في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب يوم الخميس ليلاً في بحر عمان.