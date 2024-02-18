محمد بن راشد: الإمارات تواصل تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية بخُطى ثابتة

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل بخُطى ثابتة تحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجالات كافة، خصوصاً في المجال الاقتصادي».

وأضاف سموّه: «كل صباح في دولة الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمد الله، حيث وصلتنا اليوم أرقام تجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، التي بلغت مستوى جديداً بلغ 3.5 تريليونات درهم في 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ الدولة الاقتصادي، رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية، حسب تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية».

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أشرنا في بداية 2023 إلى أنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً.. ورسّخت دولة الإمارات جسوراً جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023.. فقفزت تجارتنا الخارجية مع أهم 10 شركاء تجاريين 26%.. ومع تركيا لأكثر من 103%.. ومع هونغ كونغ-الصين 47%.. ومع الولايات المتحدة 20%.. وذلك خلال عام واحد فقط».

وقال سموّه في تدوينة على حسابه في منصّة «إكس»، أمس: «الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة.. وشعارنا سيبقى بأننا نقول ما نفعل ونفعل ما نقول».

تخطي تحديات التجارة العالمية

وتفصيلاً، واصلت التجارة الخارجية غير النفطية للدولة مخالفة الاتجاه المتراجع لحركة التجارة الدولية، وسجلت رقماً جديداً غير مسبوق في عام 2023، باقترابها من 2.6 تريليون درهم بنمو 12.6%، مقارنة بـ2022، وكذلك بنسبة نمو 34.7%، مقارنة بـ2021.

ويأتي استمرار نمو التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، على الرغم من مؤشرات انخفاض التجارة العالمية خلال عام 2023، حيث أشارت تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى انخفاضها بنسبة 5% خلال النصف الأول من 2023. إضافة إلى استمرار هذا الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2023 وفق منظمة التجارة العالمية، وبنسبة تراجع وصلت إلى 8% و9% في الربع الثالث 2023 لصادرات وواردات السلع على التوالي.

انتعاش تجارة الخدمات

واستمر فائض تجارة الخدمات، أي الفارق بين صادرات الدولة ووارداتها من الخدمات في النمو، إذ سجل في 2023 ما قيمته 207 مليارات درهم، مقارنة بـ96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ما يعني أن الإمارات تواصل تعزيز وزيادة حصتها من إجمالي صادرات الخدمات العالمية بنمو قياسي. وخلال عام 2023، شهدت قطاعات الخدمات الرئيسة، التي تمتلك الدولة ميزات نسبية فيها، زيادة ملحوظة في إسهاماتها في نمو تجارة الإمارات من الخدمات، خصوصاً قطاعات السفر والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات المهنية، والخدمات المالية، والتعليم، والسياحة الطبية، والخدمات المالية الإسلامية، والاقتصاد الإبداعي، والخدمات اللوجستية.

نمو صادرات السلع

وتزامن النمو القياسي للتجارة الخارجية غير النفطية للدولة، مع زيادة مستمرة في قيمة الصادرات غير النفطية في 2023، إذ تجاوزت 441 مليار درهم بنسبة نمو 16.7%، مقارنة بـ2022، كما وصلت صادرات 2023 إلى أكثر من ضعف الصادرات في 2018، وتقترب من تحقيق ضعف صادرات 2019، حيث زادت بنسبة 28% مقارنة بـ2021، وكذلك 66% مقارنة بـ2020، وبنسبة 84% مقارنة بـ2019.

وزاد إسهام الصادرات غير النفطية من السلع في التجارة الخارجية الإجمالية للدولة إلى 17.1%، مرتفعة من 14.1% خلال 2019، و13% خلال 2018.

وترافق مع النمو القياسي في كل من إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، زيادة مثيلة في عمليات إعادة التصدير، التي سجلت في 2023 ما قيمته 690 مليار درهم بنمو 6.9% مقارنة بعام 2022، وبنسبة نمو 27.7% مقارنة بـ2021.

وبذلك استمرت عمليات إعادة التصدير في اتجاهها التصاعدي خلال السنوات الماضية، فيما عدا 2020، التي تُعدّ سنة استثنائية لارتباطها بجائحة «كوفيد-19»، وما صاحبها من إغلاقات حول العالم.

كما زادت الواردات إلى 1.4 تريليون درهم بنمو 14.2% مقارنة بـ2022. وحققت أهم 10 سلع مستوردة نمواً بنسبة 20.9% خلال 2023 مقارنة بـ2022، وبقية السلع نمواً بنسبة 6.3%. وأهم السلع المستوردة هي: الذهب وأجهزة الهاتف، والزيوت النفطية، والسيارات، والألماس.

10 شركاء تجاريين

وبالنسبة إلى أهم الشركاء التجاريين للدولة خلال 2023، فقد حققت تجارة الإمارات غير النفطية مع تركيا نمواً بنسبة 103.7%، وإسهامها 5.1% في إجمالي التجارة الخارجية للدولة، لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين للدولة، وذلك بالتزامن مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر الماضي. كما حققت «هونغ كونغ-الصين» نمواً بنسبة 47.9% لتحتل المرتبة الثامنة بين أهم شركاء الإمارات التجاريين.

وشهدت الولايات المتحدة نمواً بنسبة 20.1%، والصين نمواً بنسبة 4.2%، وحققت التجارة الخارجية غير النفطية مع الهند التي تربطها اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الإمارات منذ مايو 2022، نمواً بنسبة 3.9%، وحصتها في تجارة الدولة أكثر من 7.6% من إجمالي التجارة الخارجية الإماراتية.

وفي الوقت نفسه، حققت الصادرات غير النفطية من السلع مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة نمواً بنسبة 26.9%، وتصدّرت تركيا قائمة مستقبلي الصادرات الإماراتية غير النفطية بفضل الأداء القوي بداية من شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، واستحوذت تركيا بمفردها خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من 2023 على نحو 60% من الصادرات الإماراتية، وذلك بالتزامن مع بدء تطبيق اتفاقية الشراكة بين البلدين، وحلّت الهند ثانياً.

وواصلت الصين الحفاظ على صدارتها لقائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم، وجاءت الهند في المركز الثاني، والولايات المتحدة والسعودية في المركزين الثالث والرابع، فيما حلّت تركيا في المركز الخامس. وفي المراكز من السادس إلى العاشر جاء كل من العراق وسويسرا وهونغ كونغ واليابان وسلطنة عُمان على التوالي. وحلّ الذهب والألمنيوم والزيوت والسجائر والحُلي والمجوهرات وأسلاك النحاس وبوليمرات الإيثيلين على رأس قائمة أهم صادرات الدولة من السلع.

مزيد من النمو

وسجّلت التجارة الخارجية غير النفطية من السلع خلال الربع الأخير من 2023، نحو 710 مليارات درهم محققة نمواً بنسبة 16.3% على أساس سنوي، وبنسبة 12.4% على أساس ربع سنوي، علماً بأن هذه هي المرة الأولى في تاريخ الدولة التي تتجاوز التجارة غير النفطية من السلع حاجز الـ700 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر.

وبلغت صادرات الإمارات غير النفطية من السلع 132.2 مليار درهم بنمو 39.3% على أساس سنوي، مقابل 94.9 مليار درهم في الربع الأخير من العام السابق، وبنسبة نمو 26.9% على أساس ربع سنوي، علماً بأنه بداية من الربع الأول 2023 تخطت الصادرات غير النفطية الربعية من السلع حاجز الـ100 مليار درهم، بزيادة مستمرة.

• 3.5 تريليونات درهم تجارة الدولة الخارجية غير النفطية في 2023.

نائب رئيس الدولة:

• كل صباح في الإمارات يحمل إنجازاً جديداً بحمد الله.

• أشرنا في بداية 2023 إلى أنه سيكون عاماً اقتصادياً قياسياً.. ورسّخت الإمارات جسوراً جديدة من التعاون عبر اتفاقيات شراكة شاملة في 2023.

• الإمارات اليوم في قلب الحركة التجارية الدولية.. والتزاماتها الاقتصادية مع الجميع مستمرة.. وشعارنا سيبقى نقول ما نفعل ونفعل ما نقول.

• تجارتنا الخارجية قفزت مع أهم 10 شركاء تجاريين 26%.. ومع تركيا لأكثر من 103%.. ومع هونغ كونغ-الصين 47%.. ومع الولايات المتحدة 20%.. وذلك خلال عام واحد فقط.

أبرز الأرقام

■ التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات واصلت نموها القياسي، رغم مؤشرات انخفاض التجارة العالمية في 2023، التي تراجعت 5% بالنصف الأول حسب «أونكتاد».. فيما انخفضت صادرات وواردات السلع عالمياً 8% و9% على التوالي في الربع الثالث 2023، حسب منظمة التجارة العالمية.

■ الصادرات الإماراتية غير النفطية من السلع تواصل الصعود مسجلة 441 مليار درهم في 2023، بنمو 16.7%، مقارنة بـ2022.

■ تجارة الدولة مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين زادت 15.5% في 2023، وسجلت 9.9% نمواً مع بقية الدول.

■ نمو قياسي في قيمة عمليات إعادة التصدير إلى 690 مليار درهم، بزيادة 6.9%، مقارنة بـ2022.

■ الواردات ترتفع 14.2% إلى 1.4 تريليون درهم، بالتزامن مع نمو عمليات إعادة التصدير.

■ إسهام الصادرات غير النفطية من السلع في التجارة الخارجية للدولة يواصل الصعود محققاً 17.1%، مقارنة بـ14.1% في 2019.

■ تجارة الإمارات مع تركيا زادت 103.7%، وارتفعت حصتها في إجمالي التجارة الخارجية للدولة إلى 5.1%، لتكون الأكثر نمواً بين أكبر 10 شركاء تجاريين.