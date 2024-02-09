بحث التحولات والنمو الديناميكي لقطاع الفضاء

تعقد القمة العالمية للحكومات 2024، «منتدى مستقبل الفضاء»، الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء يوم 14 فبراير، بمشاركة نخبة من صانعي القرار والرؤساء التنفيذيين للصناعات الرائدة وروّاد الفضاء.

ويشارك في المنتدى صانعو قرار وخبراء وروّاد فضاء ورؤساء تنفيذيون، ويقدم رؤى متنوعة حول عالم استكشاف الفضاء، والنمو الديناميكي لهذا القطاع وأهمية تفعيل آليات الحوكمة في ظل التحولات الجيوسياسية، إلى جانب استعراض منهجية تصميم المهمات الفضائية، والأثر الناتج عن استكشاف الفضاء على الأجيال القادمة.

وقالت وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة بنت يوسف الأميري، إن «أهمية الفضاء كمجال حيوي للتعاون والابتكار تبرز في عالم يتسم بالتغيرات الجيوسياسية السريعة، والتحديات العالمية المتزايدة»، مؤكدة «أن هناك حاجة ملحة اليوم إلى إرساء أسس لحوكمة دولية فعالة تضمن استدامة وأمان الأنشطة الفضائية، حيث إن الفضاء ليس مجرد ساحة للتنافس التكنولوجي، بل يُشكل منصة للتعاون الدولي لدعم استدامة الحضارة الإنسانية».

وأضافت: «دولة الإمارات قطعت أشواطاً طويلة في مجال استكشاف الفضاء، من خلال تحويل الأفكار الطموحة إلى مشاريع فضائية ناجحة تدعم الأهداف العلمية والتنموية، والاستغلال الأمثل للفرص الجديدة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال الفضاء والاستثمار في التكنولوجيا الفضائية والأبحاث العلمية».

بدوره، أوضح مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، سالم بطي القبيسي، أنَّ منتدى مستقبل الفضاء، الذي سيجمع نخبة من أبرز العقول والخبراء في القطاع، يُشكل خطوة مهمة في رؤيتنا لمناقشة التحديات الحالية ورسم ملامح مستقبل هذا القطاع الحيوي.

ويشارك في جلسة «الفضاء: من الخيال العلمي إلى الواقع»، أتسوشي سايكي، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «أي سبيس» باليابان، والعضو المنتدب لـ«سبيس 42»، كريم ميشيل صبّاغ، والرئيس التنفيذي لمعهد الابتكار التكنولوجي، د. راي أو. جونسون، ومساعد العميد لشؤون السياسات العامة في كلية العلوم الهندسية بكلية لندن الجامعية في المملكة المتحدة، البروفيسور نيل موريسيتي. ويسلط مدير مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، المهندس محسن العوضي، خلال جلسة بعنوان: «تصميم المهمات الفضائية»، الضوء على الرؤية والأهداف الكاملة للمهمة وآخر التطورات والمستجدات. وسيقدم رائد الفضاء الياباني كويتشي واكاتا، في جلسة بعنوان «24 ساعة في محطة الفضاء الدولية»، نظرة شاملة عن الحياة والعمل في الفضاء. ويختتم المنتدى فعالياته بجلسة «انعكاسات استكشاف الفضاء على الجيل القادم» لكبير علماء سابق في وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» الدكتور جيمس غرين.

سارة الأميري:

• نحتاج إلى إرساء أسس لحوكمة دولية فعالة تضمن استدامة وأمان الأنشطة الفضائية.

سالم القبيسي:

• المنتدى خطوة مهمة في رؤيتنا لمناقشة التحديات الحالية، ورسم ملامح مستقبل قطاع الفضاء الحيوي.