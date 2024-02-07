15 منتدى عالمياً في القمة تبحث التحولات المستقبلية الكبرى

تحفل الدورة الجديدة من القمة العالمية للحكومات، التي ستعقد في دبي خلال الفترة 12-14 فبراير الجاري، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بأجندة ثرية، إذ تضم ستة محاور رئيسة، و15 منتدى عالمياً تبحث التوجهات والتحولات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسة حوارية وتفاعلية، يتحدث فيها 200 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل.

وستجمع الدورة الـ11 من القمة العالمية للحكومات على منصتها رؤساء دول وحكومات، وسيعقد أكثر من 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير، كما ستشهد حضور أكثر من 80 منظمة دولية وإقليمية، إضافة إلى 120 وفداً حكومياً ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وثمانية من العلماء الفائزين بجائزة نوبل، وبحضور أكثر من 4000 مشارك.

وتعتبر «القمة» منصة عالمية وطاولة مستديرة لأهم الاجتماعات العالمية التي تناقش مصير حكومات المستقبل في ظل المتغيرات المتسارعة، فإضافة إلى أكثر من 27 رئيس منظمة في الدورة الحالية في اجتماعات عالمية، ستستضيف القمة قيادات عالمية من القطاع الخاص، مثل الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI المطورة لنظام chat GPT، سام التمان، والرئيس التنفيذي لشركة إيرباص Airbus، غيوم فوري، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» NVIDIA، جنسن هوانغ، والمؤسس المشارك لـ«شميدت فيوتشرز» الرئيس التنفيذي السابق لشركة «غوغل» Google، إريك شميدت، ونائب الرئيس الأول ومدير الأبحاث في شركة «آي. بي. أم» IBM، د. داريو جيل، ونائب الرئيس وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في «ميتا» Meta، د. يان ليكون، إضافة إلى مجموعة من أبرز رجال الأعمال العالميين.

وقال مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، محمد يوسف الشرهان، إن النسخة الجديدة من القمة العالمية للحكومات تحظى بأهمية كبيرة على الأصعدة كافة، مشيراً إلى أن تواجد عدد كبير من المسؤولين الحكوميين ورؤساء دول ورؤساء حكومات الذين يمثلون طموحات دولهم في تلك القمة، بجانب استضافة رؤساء المنظمات الدولية، يؤكد أهمية هذه الدورة لمناقشة الملفات المطروحة.

وتستضيف القمة العالمية للحكومات، 15 منتدى عالمياً تركّز على وضع الاستراتيجيات والخطط المستقبلية، في أهم القطاعات الحيوية التي تهم البشرية، حيث يتم تنظيمها بالشراكة مع عدد من المنظمات الدولية، والمؤسسات التكنولوجية العالمية، والشركات الرائدة، إضافة إلى المؤسسات التي تُعنى بابتكار الحلول الجديدة للتحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية.

وتشمل هذه المنتديات، منتدى الصحة العالمي، ومنتدى الخدمات الحكومية، ومنتدى الإدارة الحكومية العربية، ومنتدى تبادل الخبرات، ومنتدى مستقبل النقل، ومنتدى المالية العامة للدول العربية، ومنتدى مستقبل التعليم، ومنتدى مستقبل الفضاء، ومنتدى الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

300 وزير يشاركون في 23 اجتماعاً وزارياً وجلسة تنفيذية.

80 منظمة دولية وإقليمية و120 وفداً حكومياً.