تصميم خدمات حكومية مستقبلية مدعومة بالتكنولوجيا

يستشرف منتدى الخدمات الحكومية ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2024، دور التكنولوجيا في تطوير النماذج المستقبلية لتقديم الخدمات، ويبحث تصميم خدمات محورها الإنسان، ورحلة التحول الرقمي، وآليات توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات الحكومية، في جلسات حوارية وتفاعلية تشهد مشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والخبراء وروّاد الأعمال والمتخصصين العالميين في مجالات تطوير الخدمات والتكنولوجيا والتحول الرقمي.

يشارك في المنتدى مئات المسؤولين الحكوميين والخبراء ومستشرفي المستقبل.

ويهدف المنتدى إلى استشراف مستقبل الخدمات الحكومية، من خلال بحث التوجهات الجديدة والتحديات المستقبلية التي تواجه الحكومات، والفرص الكبرى التي توفرها التكنولوجيا المتقدمة لتطوير الجيل الجديد من خدمات المستقبل.

وأكد رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، محمد بن طليعة، أن منتدى الخدمات الحكومية الذي ينظم في دورته السادسة ضمن الفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات، يمثل منصة للتعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى تبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في تصميم مستقبل الخدمات الحكومية.

وقال محمد بن طليعة: إن «المنتدى يتميز هذا العام بمشاركة واسعة لأكثر من 21 متحدثاً ومئات الخبراء والمسؤولين الحكوميين، ويركّز على التوجهات الجديدة في تصميم وتطوير خدمات محورها الإنسان، والتمكين الرقمي للمجتمع والأفراد من خلال منصات خدمات متكاملة وتجربة مستخدم استثنائية، ودور الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، وفرص وتحديات في التحول الرقمي»، مشيراً إلى أن منتدى الخدمات الحكومية سيعمل من خلال حواراته وجلساته على رسم التوجهات الجديدة لتصميم خدمات حكومية مستقبلية مدعومة بالتكنولوجيا.

ويسعى منتدى الخدمات الحكومية إلى دعم جهود الحكومات في توظيف التطورات التي تشهدها تطبيقات التكنولوجيا، لتعزيز قدراتها ودعم مؤسساتها في مواجهة المتغيرات والتحديات وتصميم وتقديم خدمات أفضل تعزز جودة الحياة وترتقي بتجارب المتعاملين.

ويركّز المنتدى على أربعة محاور رئيسة يغطيها في جلساته الرئيسة بمشاركة متحدثين عالميين بارزين، تشمل؛ تصميم خدمات محورها الإنسان، والتمكين الرقمي للأفراد والمجتمع، والفرص والتحديات لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية، ومستقبل التحول الرقمي. يُذكر أن منتدى الخدمات الحكومية يأتي ضمن المنتديات المستقبلية والفعاليات المصاحبة للقمة العالمية للحكومات، التي تركّز على استشراف وتشكيل ملامح أبرز القطاعات المرتبطة بمستقبل الإنسان.