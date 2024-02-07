طقس الإمارات.. أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة من الأحد إلى الثلاثاء

قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة ستتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه كتلة هوائية باردة وتيار هوائي غربي مع تدفق كميات مختلفة من السحب من جهة الغرب.

وتتأثر حالة الطقس من الأحد 11 إلى الثلاثاء 13 فبراير، نتيجة لتعمق المنخفض الجوي العلوي تدريجياً تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة وتتخللها السحب الركامية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة على فترات والبرق والرعد أحياناً مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق مع انخفاض في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب في بحر عمان خاصة مع السحب الركامية