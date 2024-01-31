22 مليون مستخدم لمركبات الأجرة في عجمان العام الماضي

كشفت هيئة النقل في عجمان عن زيادة عدد مستخدمي مركبات الأجرة، حيث بلغ عدد الركاب 22 مليون و305 آلاف و214 راكباً خلال العام الماضي 2023، وبعدد رحلات بلغت 11 مليون و152 ألف و607 رحلات وبنسبه زيادة بلغت 13% عن نفس الفترة من العام الأسبق 2022.

وأكد المدير العام لهيئة النقل في عجمان، عمر محمد لوتاه، أن مركبات الأجرة تعد من أهم وسائل النقل في منظومة النقل بإمارة عجمان، وذلك لما توليه الهيئة من اهتمام بخدمة نقل المستخدمين من خلال توفير خدمة متميزة ذات جودة عالية.

وأوضح أن نسبة زيادة المركبات الصديقة للبيئة العاملة ضمن مركبات الأجرة في أسطول التابع لهيئة النقل في عجمان بلغت خلال العام الماضي 6265 مركبة صديقة للبيئة، وبينما بلغ عددها في عام2022 نحو 4405 مركبات، وذلك ضمن خطط الهيئة الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الاستدامة البيئة في منظومة النقل في اماره عجمان.

وذكر أن أسطول مركبات الأجرة مجهز بأحدث التقنيات التي تساهم في توفير الراحة والأمان للمستخدمين ومنها توفير كاميرات مراقبة مع نظام تحديد المواقع بشكل لحظي لكافة أسطول مربكات الأجرة وتوفير أجهزة الدفع الرقمي للرحلات.

ولفت إلى أنه يمكن طلب مركبة أجرة من خلال قنوات متعددة تناسب كافة الفئات المختلفة للمستخدمين منها تطبيق (route) المتوفر على (app store) أو (google play)، والذي يمكن المستخدمين من تحديد وجهتهم ودفع تكلفة الرحلة قبل الانطلاق، أو عن طريق الاتصال أو التواصل عن طريق تطبيق الواتساب على الرقم600599997

وذكرت الهيئة أن إجمالي عدد الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام في إمارة عجمان عبر الخطوط الداخلية والخارجية خلال العام الماضي بلغ 2 مليون و581 ألف و376 راكباً، حيث بلغ عدد الرحلات في الخطوط الداخلية لإمارة عجمان 84,459 رحلة، وعدد الرحلات الخارجية 41,652 رحلة، بينما بلغ إجمالي عدد رحلات الخطوط الداخلية والخارجية 126,111 رحلة.

وأكد عمر محمد لوتاه، على أهمية دور قطاع النقل العام في المساهمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير وتحسين خدمات النقل العاملة في الامارة، لافتا إلى أن عدد الركاب الذين استخدموا الرحلات الداخلية بلغ مليون و910 آلاف و151 راكباً، فيما بلغ عدد مستخدمي الرحلات الخارجية 671,225 راكبا.

وذكر أن الهيئة تسعى بصورة مستمرة لتطوير أسطول النقل العام، مشيراً إلى أن حافلات النقل العام تتميز بمستوى عالٍ من الأمان والرفاهية والجودة، ومزودة بمقاعد مريحة ومعايير سلامة عالية، وتسعى الهيئة من خلال توفير حافلات تمتاز بجودتها العالية لجعل وسائل النقل الجماعي هي الخيار المفضل للمستخدمين.

كما يتم زيادة عدد مواقف الحافلات لمواكبة التطور العمراني والكثافة السكانية في الإمارة، إضافة إلى وجود الموقف الصديقة للبيئة التي تعمل بالطاقة الشمسية لتحقيق رؤية الهيئة نقل آمن مستدام ومتطور