وفد طبي من غزة يشيد بدعم الإمارات للمنظومة الصحية في «القطاع»

استقبل مسؤولو فريق الهلال الأحمر الإماراتي الموجود حالياً في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، وفداً طبياً من وزارة الصحة ومديري مستشفيات في «القطاع».

وأطلع الفريق وفد وزارة الصحة على جهود المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات داخل قطاع غزة، لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، واستعرض الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المستشفى، الذي يأتي في إطار الدعم الطبي المقدم من الإمارات لسكان غزة المتأثرين من تدهور المنظومة الصحية في القطاع.

وأعرب أعضاء الوفد الزائر عن بالغ شكرهم وتقديرهم للجهود التي تبذلها دولة الإمارات، وما تقدمه من مساعدات طبية، منها إنشاء المستشفى الميداني المتكامل، وذلك بتوجيهات من صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم القطاع الصحي والمستشفيات في غزة.

وأكدوا أن دولة الإمارات كانت وستظل خير سند وداعم للشعب الفلسطيني، مشيدين بنهجها الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومدّ يد العون لهم في الظروف المختلفة، لافتين إلى أن هذه الجهود ليست غريبة على الإمارات.

من جانب آخر، زار وفد إماراتي طبي برئاسة وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة نورة خميس الغيثي، المستشفى الميداني المتكامل الذي أقامته دولة الإمارات في قطاع غزة لتقديم العلاج والإسعاف الطبي اللازم للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وتفقدت الغيثي والوفد الإماراتي الطبي، الجرحى والمصابين المقيمين في المستشفى، واطلعت من وفد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على مرافق المستشفى وسير العمليات التشغيلية.

وأكدت أن الزيارة تأتي في إطار حرص الإمارات الدائم على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم والتأكد من توافرها، وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للجرحى والمصابين، ضمن جهود الدولة الإنسانية المكثفة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، التي انطلقت في نوفمبر الماضي، تجسيداً لنهج الإمارات الإنساني الراسخ في الوقوف إلى جانب الأشقاء، ومد يد العون لهم في مختلف الظروف.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة، بما في ذلك الجراحات العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.

كما يقدّم المستشفى خدمات الأشعة المقطعية والسينية، والصيدلة، وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوّعها، بما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه، وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.

المستشفى الميداني يأتي في إطار الدعم الطبي المقدم من الإمارات لسكان غزة المتأثرين من تدهور المنظومة الصحية في القطاع.