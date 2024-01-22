حمدان بن محمد يطلق برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة المواطنين بمخصصات مالية 1.1 مليار درهم للسنوات القادمة

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، في إطار "أجندة دبي الاجتماعية 33" وبهدف تمكين جيل من الكفاءات الوطنية الواعدة، نطلق اليوم برنامج الابتعاث الأكاديمي للطلبة المواطنين بمخصصات مالية بقيمة 1.1 مليار درهم للسنوات القادمة، وسيتم اختيار 100 إماراتي متفوق سنوياً من خريجي الثانوية العامة ضمن هذا البرنامج طويل الأمد ... نجاح خطتنا المستقبلية ومشاريعنا الطموحة مرهون بجهود الكفاءات الإماراتية وإبداعاتهم في المجالات الأكاديمية والعملية .... لدينا ثقة كاملة بأن الاستثمار في شباب دبي وتعليمهم هو استثمار في حاضر ومستقبل دبي.