العلماء: الذكاء الاصطناعي قوة دافعة ومحرك للمستقبل

أكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر سلطان العلماء، أن النمو المتسارع الذي يشهده سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي العالمي، يعكس بوضوح ما يمثله قطاع الذكاء الاصطناعي من قوة دافعة ومحرك للمستقبل، مشيراً إلى أن قيادة دولة الإمارات أدركت منذ أكثر من عقدين، أهمية تبني وتطوير إمكانات وحلول الثورة الصناعية الرابعة، وتعزيز الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يعيد تشكيل مختلف الصناعات في العالم.

جاء ذلك، خلال جلسة بعنوان: «هل يعتبر الذكاء الاصطناعي محركاً للثورة الصناعية الرابعة؟»، ضمن أعمال الدورة الـ54 للمنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، شارك فيها العلماء، والرئيس الرئيس التنفيذي في «كوالكوم»، كريستيانو أمون، والرئيس الرئيس التنفيذي في «أكسنتشر» إيرلندا، وعضو مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي، جولي سويت، والرئيس الرئيس التنفيذي في «آي بي إم»، أرويند كريشنا.

وقال العلماء: إن «تكامل الجهود العالمية من خلال توفير منصات فاعلة للحوار الدولي الهادف، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي، يسهم في تعزيز جاهزية الحكومات في القطاعات المستقبلية، ويدعم جهودها في تطوير الحلول والأدوات الكفيلة بتسريع الخطى نحو المستقبل».