مكتوم بن محمد: صناعة الغد تبدأ اليوم

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن صناعة الغد تبدأ اليوم، مشيراً إلى أن علينا ألا نجعل مستقبل أبنائنا مرهوناً بتغيرات العالم أو تقلّبات الاقتصاد.

وقال سموه في «تدوينة» نشرها على منصة «إكس»، أمس، ضمن سلسلة التدوينات التي ينهل فيها سموه من حكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «تحقيق الأمن الاقتصادي إنجازٌ عظيم، لكنّ الأعظم تحقيق استدامة اقتصادية».

وقال سموه في تدوينته: «تعلمت من مدرسة محمد بن راشد أن صناعة الغد تبدأ اليوم، وأن الاستثمار للأجيال القادمة يعني وضع رخائهم نصب أعيننا، وأن ما نحققه اليوم من أمن واستقرار وبنىً تحتية وإنجازات، هو الإرث الذي نتركه لهم».

وتابع سموه: «تعلمت من مدرسة سموّه ألا نجعل مستقبل أبنائنا مرهوناً بتغيرات العالم أو تقلّبات الاقتصاد، تعلمت من سموّه أن تحقيق الأمن الاقتصادي إنجازٌ عظيم، لكنّ الأعظم تحقيق استدامة اقتصادية، تضمن لنا نجاح اليوم ورخاء الغد».