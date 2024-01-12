«لجنة الأسرة» في «استشاري الشارقة» تناقش أدوارها المجتمعية

أكدت لجنة الأسرة في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مواصلة أدوارها ضمن خطط المجلس للوقوف على القضايا التي تتعلق بالأسر والمجتمع، وأهمية الدور الاجتماعي الأسري لأفراد المجتمع للحفاظ على الأسرة وتماسكها، وإعداد التقارير والتوصيات بشأن القضايا المجتمعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة في مقر المجلس، مع بدء أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ11 برئاسة سعيد مطر بن حامد الطنيجي، رئيس اللجنة، وحضور أعضائها وعدد من الكوادر في الأمانة العامة للمجلس.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مقترحاتها بشأن اهتمامها بالطفل والأسرة، حيث يشكلان أساس بناء المجتمع، من خلال تناول القضايا المتصلة بها ودراستها.

وأشار سعيد مطر بن حامد الطنيجي، إلى دور اللجنة من خلال خطتها وأعمالها في وضع الأطر التي تعزز من منظومة الخدمات المقدمة في إمارة الشارقة، في إطار ما يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى للأسرة، من رعاية واهتمام بكل أفراد المجتمع، وإيمان سموهما بأهمية وصول مختلف الخدمات لكل الأسر ولجميع أفراد المجتمع.